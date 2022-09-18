Події

13:22 18.09.2022

У Мінреінтеграції закликають мешканців деокупованих територій не повертатися додому передчасно

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У Мінреінтеграції закликають мешканців деокупованих територій не повертатися додому передчасно

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій закликають мешканців деокупованих територій не повертатися додому передчасно.

"Українці, які дочекалися звільнення своїх міст і сіл, намагаються повернутися у власні будинки. Зокрема, на Харківщині. Втім, це може бути небезпечно", - наводить слова віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук пресслужба міністерства.

За її словами, по-перше, на тих територіях триває розмінування звільнених територій, по-друге, там розпочалося відновлення електропостачання, зв'язку, критичної інфраструктури, але не все можна зробити негайно, по-третє, ворог не залишає спроб зруйнувати цивільну інфраструктуру.

"Розумію, що хочеться якнайшвидше побачити рідний будинок. Але зачекайте, не варто ризикувати і повертатися передчасно. Перезимуйте в безпечних умовах і чекайте на повідомлення від влади - вас обов'язково запросять. І це буде вже скоро!" - наголосила Верещук.

Теги: #деокупація #мінреінтеграції

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