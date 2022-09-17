Події

21:49 17.09.2022

У Нікопольській РВА закликали мешканців провести ніч в укритті через загрозу обстрілів

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У Нікопольській РВА закликали мешканців провести ніч в укритті через загрозу обстрілів

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав мешканців прибережних населених пунктів провести ніч у укритті, або скористатися правилом двох стін.

"Уночі ворог знову обстріляв населені пункти Марганецької та Мирівської ТГ та місто Нікополь, випустивши з РСЗВ та ствольної артилерії близько 90 боєприпасів. Пошкоджено будинки, промислові потужності, лінії газо- та електропостачання. Люди не постраждали", - написав він у фейсбуці.

За словами Євтушенка, надвечір окупанти здійснили обстріл Марганця.

"Пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, лінію електромережі. Люди не постраждали. У межах інших територій району - доба пройшла без надзвичайних ситуацій", - уточнив голова РВА.

Євтушенко закликав мешканців прибережних населених пунктів провести ніч в укритті.

"Сьогодні знову прошу мешканців прибережних міст, сіл і селищ провести ніч в укритті або скористатися правилом двох стін", - написав він.

 

 

 

Теги: #зведення #нікопольська

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