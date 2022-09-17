Росіяни завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя - ОВА

Російські окупанти в суботу вранці завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя, інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Зберігаємо спокій. Дотримуємося правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - написав він у Телеграм-каналі.