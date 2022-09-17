Події

09:19 17.09.2022

Росіяни завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя - ОВА

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Росіяни завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя - ОВА

Російські окупанти в суботу вранці завдали ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя, інформація щодо постраждалих уточнюється, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог завдав ракетного удару по селу неподалік Запоріжжя. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Зберігаємо спокій. Дотримуємося правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - написав він у Телеграм-каналі.

 

Теги: #село #запоріжжя #удар

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