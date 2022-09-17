Окупанти будують укріплення в Луганській області та готуються до оборони

Російські окупанти будують укріплення на Луганщині та готуються до оборони, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Окупанти зариваються на Луганщині, будують оборонні споруди. У населення посилено перевіряють телефони", - сказав Гайдай в ефірі каналу Freedom.

Також він зазначив, що місцеві партизани ріжуть колеса автомобілям т.зв. "народної міліції" і припустив, що, ймовірно, загибель "генпрокурора так званого "ДНР" - це внутрішні справи вбитого з їхнім лідером Леонідом Пасічником.

Також Гайдай додав, що на кордоні з РФ багатьох колаборантів не пропустили і вони розмістилися в населених пунктах навколо, чекаючи на слушний момент, щоб виїхати.