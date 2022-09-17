Події

08:43 17.09.2022

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Харкову, почалася пожежа на підприємстві

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Вночі окупанти завдали ракетного удару по Харкову, почалася пожежа на підприємстві

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїздів, 7 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 1 пожежу в результаті обстрілу ракетного удару по місту.

"Близько 2:00 ворог ударив ракетами по Харкову. Одна з них влучила в будівлю підприємства міста, що знаходиться в Індустріальному районі. Пожежу на площі 200 кв.м. ліквідували 3 відділення ДСНС. Жертв і постраждалих немає", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС на Харківщині, Рятувальники загасили вогонь за допомогою повітряно-механічної піни.

Крім того, рятувальники 7 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції і двічі на аварійно-рятувальні роботи.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 451 ворожий вибухонебезпечний предмет.

 

 

Теги: #харків #пожежа #обстріл

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