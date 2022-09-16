Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель вражений масовими похованнями, виявленими в Ізюмі після його деокупації від російських загарбників.

"Глибоко вражений виявленими українською владою масовими похованнями з більш ніж 440 тілами в Ізюмі, нещодавно звільненому від російських військових, що вторглися", - написав голова європейської дипломатії в п'ятницю в твіттері.

Він зазначив, що керівництво РФ та всі причетні до цього будуть притягнуті до відповідальності. "ЄС підтримує всі зусилля задля досягнення цієї мети", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочалися процесуальні дії щодо знайдених там масових поховань людей.