Унаслідок обстрілу Великої Костромки загинули двоє людей – голова Дніпропетровської ОВА

Унаслідок російських обстрілів у Великій Костромці Дніпропетровської області загинули двоє чоловіків, іще один поранений, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - зазначається в повідомленні.

Резніченко зазначив, що по обіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Влучили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби руйнувань з'ясовують.