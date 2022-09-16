Події

17:10 16.09.2022

Унаслідок обстрілу Великої Костромки загинули двоє людей – голова Дніпропетровської ОВА

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Унаслідок російських обстрілів у Великій Костромці Дніпропетровської області загинули двоє чоловіків, іще один поранений, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - зазначається в повідомленні.

Резніченко зазначив, що по обіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Влучили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби руйнувань з'ясовують.

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська

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