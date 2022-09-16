Уряд підготував законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію, повідомляє віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"Сьогодні на урядовій нараді погодили законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію. На жаль, міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України. Тому ми маємо реагувати шляхом посилення кримінального законодавства. (До речі, такий закон варто було ухвалити ще у 2014 році)", - написала Верещук у телеграм-каналі.

За її словами, згідно з проєктом закону, якщо державний службовець отримав російський паспорт,

він буде позбавлений волі на строк від 10 до 15 років;

за пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років;

примушування громадян України до отримання російського паспорта передбачає позбавлення волі строком від 8 до 12 років;

за створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище, передбачено від 8 до 12 років позбавлення волі.

"Ці нововведення спрямовані проти держслужбовців із ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації. Інших осіб цей законопроєкт не стосується. Норми нового законопроєкту направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їхніх поплічників. Зокрема, покаранню підлягають російські громадяни, які займалися незаконною паспортизацією на території України", - заявляє Верещук.

У повідомленні пресслужби Мінреінтеграції наголошується, що у п'ятницю уряд на своєму засіданні підтримав внесення на розгляд Верховної Ради України проєкту закону "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо протидії російській паспортизації".

Зокрема, проєкт закону пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями: 111-3, 438-1, які передбачають кримінальну відповідальність за: набуття в умовах воєнного стану українським публічним службовцем громадянства держави-агресора за відсутності ознак державної зради; пропаганду, публічні заклики, розповсюдження матеріалів із закликами щодо необхідності набуття громадянами України громадянства держави-агресора; вчинення дій щодо примусу громадян України до набуття громадянства держави-агресора, а також створення умов, за яких обсяг прав громадян України буде меншим, якщо вони не мають паспортних документів держави-агресора.

Крім того, пропонується внести супутні зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

"Наголосимо, що закон – у разі його ухвалення – не матиме зворотної сили. Тобто він не розповсюджуватиметься на факти отримання українцями паспортів Російської Федерації до набрання цим законом чинності", - наголошують у відомстві.