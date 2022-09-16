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14:25 16.09.2022

Президент Євроради не знає про ініціативу ООН відновити аміакопровід Тольятті-Одеса і стверджує, що ЄС інвестуватиме у виробництво добрив у країнах Африки

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Президент Євроради не знає про ініціативу ООН відновити аміакопровід Тольятті-Одеса і стверджує, що ЄС інвестуватиме у виробництво добрив у країнах Африки

Президент Європейської ради Шарль Мішель каже, що йому не відомо про ініціативу ООН відновити роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса для експорту російського аміаку через Чорне море в рамках зернової ініціативи, та стверджує, що ЄС має намір інвестувати у потужності для виробництва добрив безпосередньо на африканському континенті.

Так у п'ятницю в Брюсселі на зустрічі з журналістами на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" він прокоментував поширену в ЗМІ інформацію.

"Я не можу коментувати цю конкретну трубу - мені про це не відомо. Те, що мені відомо, - це те, що ми підтримуємо всі зусилля Гутерреша (Антоніу Гутерреш - генеральний секретар ООН) щодо морського коридору в Чорному морі", - сказав Мішель.

Він визнав, що для країн африканського континенту існують загрози у сфері продовольчої безпеки, щодо забезпечення і сільськогосподарською продукцією, і добривами, і це питання кілька днів тому обговорювалося під час телефонної розмови з Гутеррешем.

"Я хочу прояснити: Росія ухвалила рішення заборонити експорт сільськогосподарської продукції. Це внутрішнє рішення, ухвалене Росією, і водночас вони намагаються звинувачувати ЄС і країни "Великої сімки", говорячи про те, що застосовані санкції є причиною викликів продовольчій безпеці африканським країнам. Це фейкові новини. Це неправда", - заявив президент Євроради.

За словами європейського лідера, він у тісному контакті з лідерами африканських країн, пояснюючи, що "ми робимо, щоб їм допомогти". "І ми працюємо над дуже конкретними проєктами, аналогічними тому, що ми робили кілька місяців тому щодо виробництва вакцин на африканському континенті. Разом із лідерами Африки ми намагаємося допомогти їм розвивати власні виробничі потужності для виробництва добрив у країнах Африки, щоб вони були більш незалежними й менше залежали від Росії, що буде дуже добре зі стратегічної точки зору для ЄС", - додав Мішель.

Відповідаючи на уточнювальне запитання агентства, чи готовий ЄС у це інвестувати, президент Євроради сказав: "Моя відповідь – так". "Кілька місяців тому я запропонував лідерам ЄС відкрити двері для можливої європейської підтримки цієї ініціативи для африканського континенту. Це важливий крок. Пункт перший. Пункт другий – щодо (проросійських) настроїв в Африці. Це континент із 55 різними країнами. І якщо ви подивитеся на голосування в ООН – так, є розбіжності в думках. Росія та Китай розвивали вплив у багатьох із цих країн, але я, але ми не здамося. Тому я так багато працюю з африканськими країнами для того, щоб протистояти російським, а іноді - китайським наративам", - розповів Мішель.

За його словами, деякі з лідерів "підтримують те, що ми робимо в Україні, деякі більш невизначені, і те, що деякі з них сумніваються, не означає, що ми повинні здатися. Навпаки". "Я зустрічаюся з багатьма лідерами, щоб пояснити ситуацію, чому ми вирішили підтримувати Україну, як ми допомагаємо, чому те, що робить Росія, абсолютно неприйнятно – адже це дуже небезпечний прецедент для них також – це заперечення фундаментальних принципів Хартії ООН", - пояснив президент Євроради.

Теги: #мішель #аміакопровід

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