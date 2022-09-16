Події

10:55 16.09.2022

Окупанти зміцнюють позиції на сході України, але ЗСУ продовжують контрнаступ – ISW

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Окупанти зміцнюють позиції на сході України, але ЗСУ продовжують контрнаступ – ISW

Українські сили продовжують контрнаступальні операції на сході України, посилюючи тиск на російські позиції та лінії тилового забезпечення у східній частині Харківської, північній частині Луганської та східній частині Донецької областей, повідомляється у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 15 вересня.

ISW із посиланням на російське джерело пише, що українські сили розміщують бази та артилерійські позиції на всій території Харківської області, зокрема в с. Гряниківка на східному березі р. Оскол у невстановлених районах. Крім того, українські війська продовжили контрнаступальні операції на сході України, створивши умови для проникнення вглиб російського тилу на сході Харківської та заході Луганської областей. Російське джерело стверджувало, що українські сили витіснили російські війська із с. Соснового на північному березі р. Сіверський Донець, а російські війська, можливо, відійшли із с. Студенок безпосередньо на захід від Соснового, щоб уникнути оточення.

"Російським силам на сході України, найімовірніше, буде важко утримувати свої оборонні рубежі, якщо українські сили продовжать просуватися далі на схід", - наголошується у звіті.

Українські сили завдали ударів по тилах в окупованій Луганській області, зокрема по Лисичанську, Світлодарську, Перевальську та Кадіївці. У свою чергу російські війська провели обмежені наземні атаки та зміцнюють позиції на східній осі, зокрема, РФ зміцнила свої позиції в м. Лиман Донецької області, повідомили в ISW.

В Інституті вивчення війни зазначають, що немає офіційного підтвердження того, що українські сили звільнили Киселівку на північний захід від Херсона, але повідомили про мінування росіянами доріг у селі. "Українські офіційні особи не повідомляли про зміни у складі російських військ, але кадри з соціальних мереж показали прапор Туви в Бериславі, що, ймовірно, вказує на те, що російські сили продовжують зміцнювати північ Херсонської області сформованими на регіональному рівні добровольчими загонами", - йдеться у зведенні.

Окупаційні чиновники та блогери стверджували, що українські сили здійснили висадку на Кінбурнській косі.

Кремль відповідає на поразку навколо Харківської області, подвоюючи криптомобілізацію, а не створюючи умови для загальної мобілізації. "Кремлівські чиновники та державні ЗМІ раніше не закликали до вербування по всій країні, а натомість доручали місцевим чиновникам та ЗМІ формувати сили нібито за власною ініціативою... Кремль, імовірно, відмовився від своїх зусиль щодо убезпечення окремих суб'єктів федерації від вербувальних кампаній, які можуть посилити соціальну напруженість… Декілька груп у республіках Бурятія, Калмикія, Тива та Якутія публічно виступають проти акценту Кремля на вербуванні за етнічною ознакою", - зазначають у ISW.

У зведенні наголошується, що Кремль майже напевно виснажив велику частину сил, які спочатку перебували на російських базах у колишніх радянських республіках, відколи в лютому почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, що, ймовірно, послабило вплив РФ у цих державах.

Теги: #звіт #isw

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