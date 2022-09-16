Події

10:06 16.09.2022

У трьох районах Київської області можливі звуки вибухів через утилізацію вибухонебезпечних предметів - ОВА

1 хв читати
У трьох районах Київської області можливі звуки вибухів через утилізацію вибухонебезпечних предметів - ОВА

У громадах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів можливі звуки вибухів через те, що на території Димерської громади виконуватимуться роботи з утилізації вибухонебезпечних предметів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"До уваги жителів Київщини! Сьогодні, 16 вересня, з 09:00 на території Димерської громади Вишгородського району проводитимуться роботи з утилізації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у громадах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів можливі звуки вибухів", - зазначено в повідомленні у телеграм-каналі.

В ОВА закликали зберігати спокій і пам'ятати про правила безпеки.

 

Теги: #утилізація #боєприпаси #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 15.09.2022
На Київщині в четвер проводитимуть навчання для саперів – ОВА

На Київщині в четвер проводитимуть навчання для саперів – ОВА

12:28 14.09.2022
Прокуратура передала АРМА понад 500 га землі у власності громадян РФ на Київщині

Прокуратура передала АРМА понад 500 га землі у власності громадян РФ на Київщині

18:45 10.09.2022
Бербок відвідала залишене російськими окупантами мінне поле на Київщині – ЗМІ

Бербок відвідала залишене російськими окупантами мінне поле на Київщині – ЗМІ

10:25 09.09.2022
У Київській ОВА попереджають громадян про заплановані роботи з утилізації ворожих мін

У Київській ОВА попереджають громадян про заплановані роботи з утилізації ворожих мін

20:23 08.09.2022
На полігоні під Києвом пройшли випробування робота для евакуації поранених із поля бою

На полігоні під Києвом пройшли випробування робота для евакуації поранених із поля бою

19:10 08.09.2022
Блінкен відвідав Ірпінь

Блінкен відвідав Ірпінь

14:15 07.09.2022
У Вишгородському районі тривають навчання саперів, можливі вибухи

У Вишгородському районі тривають навчання саперів, можливі вибухи

09:36 05.09.2022
На Харківщині ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

На Харківщині ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів

08:14 04.09.2022
На Харківщині під час огляду на блокпосту поліцейські виявили в автобусі боєприпаси до підствольного гранатомета

На Харківщині під час огляду на блокпосту поліцейські виявили в автобусі боєприпаси до підствольного гранатомета

18:06 03.09.2022
Четверо дітей та один дорослий постраждали через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї, розпочато розслідування

Четверо дітей та один дорослий постраждали через детонацію боєприпасу у Чернігові на виставці зброї, розпочато розслідування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДТП у Бродах, що забрала чотири життя, сталася за участю військової техніки – ДБР

Подоляк повідомив про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі

Правоохоронці викрили нардепа Деркача на держзраді та незаконному збагаченні, його оголошено в розшук

Окупанти за добу втратили в Україні близько 200 військових, сім артсистем і гелікоптер – Генштаб ЗСУ

Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

ОСТАННЄ

У Херсоні 72-річного чоловіка катували гарячою праскою, потім відвезли його у невідомому напрямку

Рівень води в Дністрі й Тисі підніметься приблизно на 1 м без негативних наслідків – ДСНС

Берлін виділить нову допомогу українцям, які пережили голокост – ЗМІ

В Україні в неділю погіршиться погода: сильний вітер, дощі із грозами, у Карпатах сніг

Бельгія надасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого входитимуть кулемети та боєприпаси - міністр оборони

Окупанти на Херсонщині тікають на лівий берег Дніпра на вкрадених моторних човнах - ГУР

Прогноз погоди на вихідні 17–18 вересня: осінній температурний калейдоскоп

У ЦЕНТРІ ХЕРСОНА ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

ДТП у Бродах, що забрала чотири життя, сталася за участю військової техніки – ДБР

Російські окупанти вночі завдали удару зі "Смерчів" та ЗРК С-300 по Селидовому, одна людина загинула, п'ятеро поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА