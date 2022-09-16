У трьох районах Київської області можливі звуки вибухів через утилізацію вибухонебезпечних предметів - ОВА

У громадах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів можливі звуки вибухів через те, що на території Димерської громади виконуватимуться роботи з утилізації вибухонебезпечних предметів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"До уваги жителів Київщини! Сьогодні, 16 вересня, з 09:00 на території Димерської громади Вишгородського району проводитимуться роботи з утилізації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у громадах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів можливі звуки вибухів", - зазначено в повідомленні у телеграм-каналі.

В ОВА закликали зберігати спокій і пам'ятати про правила безпеки.