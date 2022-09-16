У результаті удару по Харкову отримали поранення двоє дорослих і двоє дітей

У результаті нічного ракетного удару по Харкову, отримали поранення 2 дорослих та 2 дітини, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ракетні влучення зафіксували у Слобідському та Київському районах близько 3.30. Одне із влучень - у землю біля двоповерхового житлового будинку, пошкодження комунікацій, горів автомобіль. Легкі осколкові поранення отримали 2 дорослих та 2 дітей 5 і 17 років. Госпіталізації не потребували", - написав Синєгубов у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

У Київському районі окупанти ракетою влучили до одноповерхової будівлі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.