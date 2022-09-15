Події

20:58 15.09.2022

Ворог обстріляв Велику Костромку та Апостолівську громаду, також від вибуху касетного боєприпасу постраждав чоловік

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Ворог обстріляв Велику Костромку та Апостолівську громаду, також від вибуху касетного боєприпасу постраждав чоловік

Ворог обстріляв Велику Костромку зі ствольної артилерії та Апостолівську громаду з РСЗВ "Ураган", також унаслідок вибуху касетного боєприпасу постраждав чоловік, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Також сьогодні Росія зі ствольної артилерії обстріляла Велику Костромку. Пошкоджено три будинки. Потерпілих немає. Увечері Апостолівську громаду ворог обстріляв із РСЗВ "Ураган". Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється", - написав він у телеграм-каналі.

Там же в облраді повідомили про нещасний випадок – сорокарічний чоловік знайшов у полі касетний боєприпас від РСЗВ та поклав його у багажник машини.

"Після – стався вибух. Чоловіка госпіталізовано з уламковими пораненнями ніг", - додав Лукашук.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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