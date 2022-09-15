ЗСУ відбили атаки окупантів під Майорськом і Зайцевим і завдали ударів по їхніх складах боєприпасів, опорних пунктах і позиціях ЗРК – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу успішно відбили атаки противника в районах Веселої Долини, Майорська та Зайцевого Донецької області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили й техніки противника. Підтверджено ураження 10 районів зосередження живої сили окупантів, трьох опорних пунктів та п'яти позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у зведенні.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України на різних напрямках знищили два безпілотні літальні апарати російських окупантів.

Підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по трьох пунктах управління, 12 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. До зони ураження потрапили два склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли ворога, повідомили в Генштабі.