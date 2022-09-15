У Запоріжжі в результаті нічного обстрілу знеструмлено інфраструктурне підприємство

Російські окупанти в ніч на 15 вересня завдали удару поряд із одним з інфраструктурних підприємств Запоріжжя, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Зафіксовано приліт поряд із одним з інфраструктурних підприємств міста. Наразі відомо, що в будівлі вилетіли шибки. Крім того, через пошкодження виникло знеструмлення", - написав він у телеграм-каналі вранці в четвер.

Куртєв наголосив, що за попередньою інформацією, постраждалих немає.