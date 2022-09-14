Події

18:39 14.09.2022

По передмістю Запоріжжя випустили дві ракети, попередньо без постраждалих – ОВА

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По передмістю Запоріжжя випустили дві ракети, попередньо без постраждалих – ОВА

Звуки вибухів, які чують жителі Запоріжжя в середу вдень, є відлунням вибухів, що сталися за містом, повідомляє секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів міста під час повітряної тривоги, – це відлуння вибухів, що сталися за містом. У самому Запоріжжі зараз спокійно. Додаткова інформація уточнюється", - написав Куртєв у телеграмі.

Він закликав громадян "зберігати спокій і не нехтувати сигналами повітряної тривоги".

Пізніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про те, що по передмістю обласного центру ворог випустив дві ракети.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Саме гучні звуки цих прильотів було нещодавно чути у Запоріжжі", - наголосив він.

Раніше повідомлялося про звуки вибухів у Запоріжжі.

Теги: #запоріжжя #вибухи

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