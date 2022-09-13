Події

22:20 13.09.2022

Стабілізаційні заходи завершено на 4000 кв. км деокупованої території

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Стабілізаційні заходи завершено на 4000 кв. км деокупованої території

Стабілізаційні заходи завершено в деокупованих районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні у вівторок.

За його словами, під час засідання ставки верховного головнокомандувача у вівторок "детально проаналізували ситуацію на звільненій території нашої держави".

"Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще на приблизно такій же звільненій території стабілізація триває", - повідомив президент.

Він зазначив, що "виявляються залишки окупантів, диверсійних груп, затримуються колаборанти, повертається повна безпека, прикордонникам доручено забезпечити охорону державного кордону на ділянках на звільненій території".

Президент подякував усім бійцям, "які забезпечили такий масштабний і швидкий розгром окупантів на території Харківської області".

За його словами, дуже важливо, що разом з українськими військами і з українським прапором на деокуповану територію заходить і нормальне життя.

"Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п'ять місяців, за той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов'язання перед людьми", - сказав Зеленський.

Теги: #стабілізація #деокупація #зеленський

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