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16:41 13.09.2022

Заарештовано майно російських і білоруських підприємств майже на 300 млн грн – Офіс генпрокурора

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Заарештовано майно російських і білоруських підприємств майже на 300 млн грн – Офіс генпрокурора

За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора заарештовано вертоліт, частини гвинтів для нього, а також авіаційний турбореактивний двигун та інше майно російських і білоруських підприємств загальною вартістю майже 300 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"До початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України це майно було ввезено на декілька українських підприємств для здійснення ремонту на замовлення Міноборони РБ, білоруських та російських підприємств", - ідеться у повідомленні прокуратури в телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні зазначається, що наразі вживаються заходи щодо передання заарештованого майна на потреби ЗСУ.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України)", - уточнюється у повідомленні.

Крім того, як зазначають у прокуратурі, Міністерство фінансів США застосувало санкції до одного з таких білоруських підприємств, а основними замовниками послуг російських підприємств є федеральна служба військ національної гвардії РФ, міністерство внутрішніх справ РФ та управління справами президента РФ.

 

Теги: #прокуратура #арешт #активи

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