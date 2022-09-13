Події

08:59 13.09.2022

Харківський метрополітен призупинив роботу, городяни повідомляють про проблеми з електрикою

2 хв читати
Харківський метрополітен призупинив роботу, городяни повідомляють про проблеми з електрикою

У вівторок уранці у Харкові метро знову призупинило перевезення пасажирів, повідомляє пресслужба КП "Харківський метрополітен".

"З технічних причин тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Вибачаємося за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, про відсутність світла повідомляють мешканці різних районів Харкова.

За інформацією Дергачівської міськради, немає світла у Дергачах та сусідніх населених пунктах.

"Із технічних причин на території нашого міста та сусідніх сіл відсутня електроенергія. Фахівці Харківобленерго вже працюють над вирішенням проблеми", - йдеться у повідомленні.

Кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна поки що не вдалося отримати коментар "Харківобленерго" про причини проблем із електропостачанням.

Як повідомлялося, увечері 11 вересня дві ворожі крилаті ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури Харкова та області, в результаті населені пункти залишилися без електрики, а частина з них - також і без води.

Вранці 12 вересня заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що електропостачання у регіоні відновлено на 80%.

За інформацією "Харківобленерго", станом на 9:00 частково знеструмленими залишалися Новобаварський та Основ'янський райони Харкова.

Вдень того ж дня в результаті чергового обстрілу Харкова російськими окупаційними військами у місті було зупинено весь електротранспорт.

Міський голова Ігор Терехов назвав ситуацію повторенням вечора 11 вересня.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріли виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, в результаті в Харкові зникло світло та припинено водопостачання", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

 

Теги: #харків #метрополітен #електрика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:02 13.09.2022
"Нова пошта" обіцяє до 1 жовтня відкрити 80% мережі на Харківщині

"Нова пошта" обіцяє до 1 жовтня відкрити 80% мережі на Харківщині

20:44 12.09.2022
Черговий ворожий обстріл Харкова спровокував масштабну пожежу

Черговий ворожий обстріл Харкова спровокував масштабну пожежу

19:12 12.09.2022
"ДТЕК" за 200 днів війни повернув світло понад 3,8 млн українських сімей

"ДТЕК" за 200 днів війни повернув світло понад 3,8 млн українських сімей

17:39 12.09.2022
Окупанти знову обстріляли житловий масив у Харкові, інформація про постраждалих уточнюється – мер

Окупанти знову обстріляли житловий масив у Харкові, інформація про постраждалих уточнюється – мер

16:33 12.09.2022
Унаслідок денного обстрілу Харкова поранено шістьох осіб – Синєгубов

Унаслідок денного обстрілу Харкова поранено шістьох осіб – Синєгубов

14:39 12.09.2022
У Харкові через ворожий обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, зникло світло, зупинено весь електротранспорт

У Харкові через ворожий обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, зникло світло, зупинено весь електротранспорт

14:01 12.09.2022
Унаслідок ворожого удару по Харкову один загиблий, є поранені - ОВА

Унаслідок ворожого удару по Харкову один загиблий, є поранені - ОВА

13:36 12.09.2022
Окупанти знову завдали удару по Харкову, інформація про постраждалих уточнюється - Синєгубов

Окупанти знову завдали удару по Харкову, інформація про постраждалих уточнюється - Синєгубов

12:15 12.09.2022
На деокуповані території Харківської області доставлять набори з продуктами та засобами гігієни

На деокуповані території Харківської області доставлять набори з продуктами та засобами гігієни

10:12 12.09.2022
У Харкові залишаються частково знеструмленими два райони міста - обленерго

У Харкові залишаються частково знеструмленими два райони міста - обленерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

Окупанти за добу втратили в Україні близько 350 військових, 10 артсистем і 3 засоби ППО, збито 17 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили ворожі атаки поблизу населених пунктів Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Красногорівка, Водяне, Безіменне та Новогригорівка

ОСТАННЄ

МЗС закликає українців утриматися від відвідування Нагірного Карабаху, а тим, хто вже перебуває в регіоні, – уникати місць військової активності

Вовчанськ Харківської області звільнено - Держприкордонслужба

ЗСУ розбили на Харківщині танкову армію РФ, яку було створено для протидії НАТО – британська розвідка

Російські окупанти вночі обстріляли прифронтові міста Донецької області, є загиблі та поранені – голова ОВА

Російські окупанти знову обстріляли прикордонні райони Сумщини – голова ОВА

Контрнаступ ЗСУ на півдні України розвивається, частина підрозділів окупантів залишила стратегічно важливу Киселівку та відійшла до річки Дніпро – ISW

Харків та область залишилися без світла через вихід із ладу резервної лінії – К.Тимошенко

Окупанти за добу втратили в Україні близько 350 військових, 10 артсистем і 3 засоби ППО, збито 17 крилатих ракет – Генштаб ЗСУ

За добу на Харківщині три мирні мешканці загинули, дев’ять поранено

У результаті обстрілів Донецької області загинуло п’ятеро людей, десять поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА