Харківський метрополітен призупинив роботу, городяни повідомляють про проблеми з електрикою

У вівторок уранці у Харкові метро знову призупинило перевезення пасажирів, повідомляє пресслужба КП "Харківський метрополітен".

"З технічних причин тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Вибачаємося за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Крім того, про відсутність світла повідомляють мешканці різних районів Харкова.

За інформацією Дергачівської міськради, немає світла у Дергачах та сусідніх населених пунктах.

"Із технічних причин на території нашого міста та сусідніх сіл відсутня електроенергія. Фахівці Харківобленерго вже працюють над вирішенням проблеми", - йдеться у повідомленні.

Кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна поки що не вдалося отримати коментар "Харківобленерго" про причини проблем із електропостачанням.

Як повідомлялося, увечері 11 вересня дві ворожі крилаті ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури Харкова та області, в результаті населені пункти залишилися без електрики, а частина з них - також і без води.

Вранці 12 вересня заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що електропостачання у регіоні відновлено на 80%.

За інформацією "Харківобленерго", станом на 9:00 частково знеструмленими залишалися Новобаварський та Основ'янський райони Харкова.

Вдень того ж дня в результаті чергового обстрілу Харкова російськими окупаційними військами у місті було зупинено весь електротранспорт.

Міський голова Ігор Терехов назвав ситуацію повторенням вечора 11 вересня.

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріли виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, в результаті в Харкові зникло світло та припинено водопостачання", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.