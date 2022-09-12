Данілов порадив Медведєву "бути подумки з Північною Кореєю"

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов порадив Дмитру Медведєву "бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї".

"Блогеру-початківцю Медведєву потрібно бути подумки не з Україною, а з державою типу Північної Кореї і саддамівським бункером, де він буде ховатися, і вже нарешті перестати писати "росія" з великої літери й звикати до того, що "і це вони ще не відступали", - написав він у понеділок у твіттері.

Раніше Дмитро Медведєв погрожував ультиматумом "повної капітуляції Київського режиму на умовах Росії".