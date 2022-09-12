Рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" в обох напрямках повністю заблокований через ДТП - поліція

На автодорозі Р-69 поблизу села Слабин перекинулася вантажівка з напівпричепом, унаслідок ДТП ніхто не постраждав, проте рух трасою "Чернігів-Десна-Вишгород" повністю заблокований, повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Наразі на місці події працює група реагування патрульної поліції та рятувальники", - йдеться у повідомленні на сайті.

Правоохоронці просять врахувати ситуацію, що склалася, і планувати свій маршрут в об'їзд місця ДТП. Рух транспорту (повною масою до 10 тонн) організовано трасою М01 "Київ-Чернігів".