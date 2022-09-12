Події

12:39 12.09.2022

В Україні утримається прохолодна погода, подекуди дощі

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В Україні утримається прохолодна погода, подекуди дощі

У найближчу добу в Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок, 13 вересня, в Україні очікуються помірні дощі, у східних областях уночі подекуди сильний дощ, лише в західних областях уночі невеликий дощ, удень без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 11-16°, у південно-східній частині 17-22°; на високогір'ї Карпат протягом доби 4-9°.

У Києві у вівторок місцями дощ. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 13 вересня найвища температура вдень (32,1°) була 1905 року, найнижча вночі (3,0°) 1893 року.

У середу, 14 вересня, у північно-східних, удень і в західних та північних областях невеликі дощі, на решті територій без опадів.

Вітер північно-західний із переходом у південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 8-13°; вдень 13-18°, на півдні країни 17-22°.

У Києві в середу вночі без опадів, удень невеликий дощ. Вітер північно-західний із переходом у південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°; вдень 16-18°.

Станом на 08:00 12 вересня температура води в Чорному й Азовському морях становила 19-21°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 17°.

Теги: #погода

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