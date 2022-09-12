Унаслідок ворожого удару по Харкову один загиблий, є поранені - ОВА

Унаслідок удару, завданого російськими окупаційними військами в понеділок удень по Харкову, за попередніми даними, одна особа загинула, є поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання у дорожнє покриття у Київському районі Харкова. На жаль, одна людина загинула, поранено одного перехожого", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи пізніше він повідомив, що кількість поранених збільшилася до чотирьох. Він також уточнив, що окупанти завдали ударів по двох районах міста - Основ'янському та Київському.