Події

14:01 12.09.2022

Унаслідок ворожого удару по Харкову один загиблий, є поранені - ОВА

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Унаслідок удару, завданого російськими окупаційними військами в понеділок удень по Харкову, за попередніми даними, одна особа загинула, є поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Є влучання у дорожнє покриття у Київському районі Харкова. На жаль, одна людина загинула, поранено одного перехожого", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи пізніше він повідомив, що кількість поранених збільшилася до чотирьох. Він також уточнив, що окупанти завдали ударів по двох районах міста - Основ'янському та Київському.

Теги: #харків

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