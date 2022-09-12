Події

07:10 12.09.2022

У результаті обстрілів російських окупантів енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині двоє людей загинуло, одну поранено

1 хв читати
У результаті обстрілів російських окупантів енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині двоє людей загинуло, одну поранено

Російські окупанти ввечері в неділю здійснили ракетний обстріл енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, 2 людей загинуло, 1 поранено, повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

"У Великомихайлівській громаді Синельниківського району загинули чоловік і жінка. 19-річна дівчина в лікарні - "важка". Був приліт і по Зайцевській громаді. Дані про масштаби руйнувань з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рятувальники завершили обстеження території після ракетного удару по центру Дніпра, що відбувся напередодні вночі.

"Пошкоджені 33 приватні будинки та багатоповерхівки. Понівечені, зокрема, 4 адмінбудівлі, торговий та бізнес-центри, магазини, кафе. Побило 11 автомобілів та котельню. 1 двоповерхова будівля частково зруйнована", йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #дніпропетровська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:43 12.09.2022
Росія запустила ракети цивільної інфраструктури у відповідь на звільнення Україною міст і сіл на сході

Росія запустила ракети цивільної інфраструктури у відповідь на звільнення Україною міст і сіл на сході

07:13 12.09.2022
Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

07:06 12.09.2022
Окупанти обстріляли Харків, про постраждалих інформації поки що немає

Окупанти обстріляли Харків, про постраждалих інформації поки що немає

21:43 11.09.2022
У 135 населених пунктах Охтирського району Сумщини відсутнє електропостачання

У 135 населених пунктах Охтирського району Сумщини відсутнє електропостачання

21:21 11.09.2022
Рятувальники локалізують пожежі, що виникли в результаті ворожого обстрілу на об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області

Рятувальники локалізують пожежі, що виникли в результаті ворожого обстрілу на об'єктах критичної інфраструктури Харкова та області

21:17 11.09.2022
Незважаючи на обстріл окупантами енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини, в результаті чого область залишилася без світла, вже скоро електропостачання відновлять

Незважаючи на обстріл окупантами енергетичної інфраструктури Дніпропетровщини, в результаті чого область залишилася без світла, вже скоро електропостачання відновлять

19:16 11.09.2022
Росіяни в ніч на неділю атакували "Іскандерами" приватний сектор у Покровську, є поранені та загиблі

Росіяни в ніч на неділю атакували "Іскандерами" приватний сектор у Покровську, є поранені та загиблі

08:48 11.09.2022
На Донеччині окупанти вбили 10 цивільних осіб, ще 19 людей поранили

На Донеччині окупанти вбили 10 цивільних осіб, ще 19 людей поранили

08:09 11.09.2022
Окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини ракетами С-300

Окупанти обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини ракетами С-300

07:49 11.09.2022
Окупанти обстріляли п’ять ОТГ Сумської області, втрат немає

Окупанти обстріляли п’ять ОТГ Сумської області, втрат немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

ЗС України за добу звільнили понад 20 населених пунктів

Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

Російські терористи залишаються терористами - Зеленський після ударів по енергетичній інфраструктурі

Зеленський: Є мільйони причин подякувати всім причетним до 200 днів українського спротиву

ОСТАННЄ

Окупанти зосереджують зусилля на встановленні контролю на Донеччині, завдають ударів по всій території України

Після вдалих дій ЗС України на херсонському напрямку окупанти зазнали значних втрат серед о/с

ЗС України за добу звільнили понад 20 населених пунктів

Спікер МЗС: Атака окупантів на енергетичну інфраструктуру України – це акт відчаю після величезних втрат та відступу Росії на сході

Зеленська: головна цінність України – людина, яка і є країна

Зеленський російській владі – Україна буде зі світлом, газом, водою та їжею, але без вас

Російські терористи залишаються терористами - Зеленський після ударів по енергетичній інфраструктурі

12 вересня: Цей день в Україні та в світі

"Укренерго" розпочне ремонт пошкоджених ворогом магістральних ліній у північно-східному регіоні України відразу після ліквідації пожеж

У Полтаві частково відновили електропостачання після ракетного обстрілу окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА