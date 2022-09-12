У результаті обстрілів російських окупантів енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині двоє людей загинуло, одну поранено

Російські окупанти ввечері в неділю здійснили ракетний обстріл енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, 2 людей загинуло, 1 поранено, повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області.

"У Великомихайлівській громаді Синельниківського району загинули чоловік і жінка. 19-річна дівчина в лікарні - "важка". Був приліт і по Зайцевській громаді. Дані про масштаби руйнувань з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рятувальники завершили обстеження території після ракетного удару по центру Дніпра, що відбувся напередодні вночі.

"Пошкоджені 33 приватні будинки та багатоповерхівки. Понівечені, зокрема, 4 адмінбудівлі, торговий та бізнес-центри, магазини, кафе. Побило 11 автомобілів та котельню. 1 двоповерхова будівля частково зруйнована", йдеться в повідомленні.