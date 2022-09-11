Унаслідок обстрілів окупантами в Миколаєві практично знищено один із під'їздів у багатоповерхівці, є поранені

Унаслідок обстрілів Миколаєва, скоєних російськими окупантами в ніч на неділю, у місті було практично знищено один із під'їздів у п'ятиповерховому будинку, дев'ятеро осіб дістали поранень різного ступеня важкості, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Орієнтовно о 02:50 Миколаїв зазнав потужних обстрілів. За попередньо інформацією, дев'ятеро осіб дістали поранення різного ступеня важкості, троє з них досі перебувають у лікарні. Внаслідок влучання у двір п’ятиповерхівки один під’їзд практично знищено пожежею та вибухом. Також суттєво пошкоджено приватний будинок", - написав Кім у телеграмі.

Він також зазначив, що вранці у суботу окупанти обстрілювали смт Первомайське та с. Засілля Первомайської громади. Влучання були у житлові будинки. Постраждалих немає.

Увечері того самого дня внаслідок обстрілу с. Білозірка Первомайської громади загинула одна людина.

Також увечері 10 вересня о 19:57 зафіксовано ворожий обстріл по аквазоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. 11 вересня близько 03:00 ворог знову завдав ударів по території аквазони. Постраждалих немає.

Крім того, протягом минулої доби окупанти також обстрілювали Широківську громаду. Так, близько 15:00 у суботу обстріл зафіксовано за межами с. Червона Долина. Влучання у сільськогосподарські споруди. Орієнтовно о 16:30 обстріляли с. Широке. Зруйновано два будинки, опору електропередач та пошкоджено будинки поблизу. Також 11 вересня близько 04:30 та 05:30 знову обстріляно с. Широке. Влучання в городи та дороги. Постраждалих немає.

"Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вночі 11 вересня близько 04:00 обстріляли смт Березнегувате. Внаслідок чого п'ятеро людей дістали поранень. Пошкоджено і зруйновано житлові будинки. Проводяться роботи з пошуку зниклого чоловіка, який, ймовірно, був у своєму домоволодінні. Детальна інформація уточнюється", - наголосив Кім.

Він додав, що у Вознесенському районі області вночі 11 вересня о 02:00, за попередньою інформацією, спрацювала ППО і було збито дві ворожі ракети. Уражені ракети впали у відкритій місцевості Прибужанівської громади. Детальна інформація уточнюється.

"У Первомайському районі день і ніч минули відносно спокійно", - підсумував він.