Зеленський на Форумі Ялтинської Європейської Стратегії: Усі люди після початку війни стали одної професії– українець. Сенс професії – вижити

Контрнаступ України розпочався 24 лютого 2022 року, заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання під час 17-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

Зустріч організована Фондом Віктора Пінчука.

"Початок контрнаступу України відбувся 24 лютого. Ми об'єдналися. Ми дістали все, що в нас було, на генетичному рівні... Хтось подорослішав, змінився, хтось захотів бути українцем. Хтось на рівні "бути неукраїнцем – моветон". Навіть ті, хто підтримував Росію на території нашого табору, "ламали собі рота та вчили українську", - сказав він.

"Всі люди стали однієї професії. Ця професія – українець, сенс професії – вижити", - сказав Зеленський.

За його словами, "вихід для нас один – перемогти, щоби вижити".

Він зазначив, що майбутня зима "переломна і може призвести до швидкої деокупації України. Якби ми зброєю були сильнішими, ми деокупували б швидше".

Він також висловив думку, що Україна не є "проблемою для Європи". "Україна – це не проблема, а придбання. Ми захищаємо Європу. І з цього погляду, це - придбання для Європи. Якби ми здалися, вони були б на кордонах із Польщею", - заявив він.