Події

22:37 10.09.2022

Видно контури відновлення територіальної цілісності України

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Видно контури відновлення територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже видно "контури відновлення територіальної цілісності України".

"Ми бачимо контури відновлення територіальної цілісності нашої держави, знаємо, що це складний шлях, але його пройти реально і ми це зробимо", - сказав він, виступаючи у п'ятницю на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві. Зустріч організована Фондом Віктора Пінчука.

За словами Зеленського, цей шлях "вимагає витримки, шлях, на якому не можна допустити ослаблення нашої єдності, насамперед у середині держави, а також нашої глобальної антивоєнної коаліції всього світу".

"Це шлях, на якому наші люди в Харківській області, які місяцями були в окупації, зі сльозами щастя вітають воїнів, це шлях до тих міст і сіл, які ще чекають, теж багато хто зі сльозами чекає на повернення українського прапора, а значить – свободи, безпеки, шансу на майбутнє", - заявив він.

"Ми не можемо дозволити собі зупинитися", - наголосив Зеленський, додавши, що "це головний мій сигнал усім, хто думає десь там, навіть деякі лідери, які штовхають нас у чиїсь обійми. Ні, ми не можемо собі дозволити зупинитися" . До того часу, коли ми не відчуємо, що перемога відбулася".

 

 

Теги: #yes #виступ #зеленський

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