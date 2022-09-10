Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже видно "контури відновлення територіальної цілісності України".

"Ми бачимо контури відновлення територіальної цілісності нашої держави, знаємо, що це складний шлях, але його пройти реально і ми це зробимо", - сказав він, виступаючи у п'ятницю на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві. Зустріч організована Фондом Віктора Пінчука.

За словами Зеленського, цей шлях "вимагає витримки, шлях, на якому не можна допустити ослаблення нашої єдності, насамперед у середині держави, а також нашої глобальної антивоєнної коаліції всього світу".

"Це шлях, на якому наші люди в Харківській області, які місяцями були в окупації, зі сльозами щастя вітають воїнів, це шлях до тих міст і сіл, які ще чекають, теж багато хто зі сльозами чекає на повернення українського прапора, а значить – свободи, безпеки, шансу на майбутнє", - заявив він.

"Ми не можемо дозволити собі зупинитися", - наголосив Зеленський, додавши, що "це головний мій сигнал усім, хто думає десь там, навіть деякі лідери, які штовхають нас у чиїсь обійми. Ні, ми не можемо собі дозволити зупинитися" . До того часу, коли ми не відчуємо, що перемога відбулася".