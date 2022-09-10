Міністр оборони Словаччини підтримав ідею розгортання тренувальних програм для українських бійців - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков під час п’ятого засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн звернувся з проханням розглянути можливість розгортання тренувальних програм для українських бійців в інших країнах-сусідах, ідею підтримав міністр оборони Словаччини Ярослав Над.

"У контексті довготривалої підтримки на якісно вищий рівень виведено завдання підготовки українських бійців. Діапазон наших потреб широкий – від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад. Вже діє започаткована Великою Британією ефективна програма підготовки, яку підтримали Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нова Зеландія", - написав він у фейсбуці.

За словами міністра, тисячі українських воїнів уже закінчили цей курс, і понад півтори тисячі навчаються просто зараз.

"Уявіть - тільки за цією програмою буде підготовлено 30 тисяч бійців, які повернуться до України повністю готові до бою - зі знаннями, вдягнуті, із засобами індивідуального бронезахисту тощо. Це кістяк мінімум шести бригад", - повідомив він.

Крім того, як зауважив міністр, є ще інші програми. Зокрема, завдяки лідерству міністра оборони Польщі Маріуша Блащака створено можливість підготовки українських солдатів на полігонах у Польщі.

"На Рамштайні-5 я звернувся з проханням розглянути можливість розгортання аналогічних тренувальних програм в інших країнах-сусідах. Цю ідею одразу підтримав великий друг України міністр оборони Словаччини Ярослав Над. Це забезпечить масштабування тренувального процесу, ми отримаємо більше підготовлених військ у стислий термін. Паралельно вибудовується тренінгова програма за підтримки Євросоюзу", – поінформував міністр оборони.

За його словами, уже внесено конкретні пропозиції, серед яких – будівництво тренінгових центрів в Україні, щоб поєднати європейські ресурси і технології з практичним досвідом української армії, і тоді ці центри працюватимуть на користь усієї Європи.

"Активізація виробництва зброї та тренінгові програми – це зміцнення сил оборони України у довгостроковій перспективі", - наголосив Резніков.