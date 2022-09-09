Блінкен: Я цілком упевнений в успіху українців, які борються за свою батьківщину, а росіяни повинні запитати себе, чому вони воюють за землю, яка їм не належить

Державний секретар США Ентоні Блінкен "цілком упевнений", що українці, борючись за свою країну і своє майбутнє, зможуть вигнати російського агресора з української території, а росіяни мають запитати себе, чому вони хочуть завоювати країну, яка їм не належить.

Так у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції в штаб-квартирі НАТО після завершення зустрічі з союзниками, на якій Блінкен говорив про свій візит до Києва 8 вересня, він пояснив своє бачення ситуації на місцях, зокрема щодо контратаки, яку зараз проводять українські збройні сили.

"Ми бачимо, що контратака, яку здійснює Україна за підтримки багатьох країн, триває. Вона на ранній стадії і демонструє прогрес. Контратака сфокусована на півдні навколо Херсона, але ми також бачимо, що Україна не лише тримає лінію на Донбасі та на північному сході, а і здійснює значне просування на 45-50 км. Зараз іще зарано говорити конкретно, куди це приведе, коли й де закінчиться, але я думаю, що ми можемо сказати, що Україна просувається продумано, із сильним плануванням і робить це завдяки ресурсам, які багато хто з нас надає", - розповів він.

При цьому Блінкен вважає, що "фундаментальне пояснення" того, чому він "цілком упевнений в успіху українців у вигнанні російських агресорів, чи це на північному сході, чи на Донбасі, чи на півдні", полягає в тому, що "це батьківщина українців, не росіян". "Люди борються за свій дім, за своє майбутнє. І якщо ми можемо підрахувати вартість збройових систем, фінансові ресурси, то важко оцінити рішучість боротися за власну країну. Це безцінно", - зазначив держсекретар.

Водночас, за словами Блінкена, "багато російських військових в Україні й гадки не мають, чому вони там, деякі навіть не знали, куди їх направили".

"Ми бачимо повідомлення про те, що рівень їхньої моралі низький, і коли ти не знаєш, за що ти воюєш, то це не стабільно. Росія має значні ресурси, військові ресурси, вона діє (проти України) в жахливий невибірковий спосіб. Українці платять неймовірно високу ціну – на кону їхні життя, навіть коли вони досягають прогресу, вони платять високу ціну, але фундаментально вони борються за свою батьківщину, за своє майбутнє. А російські війська в Україні – ні. Але це, на жаль, триватиме значний період часу, оскільки в Україні перебуває значна кількість російської армії, на жаль, і це трагічно та жахливо, президент Путін демонструє, що він викине на це дуже багато людей, що матиме велику ціну для Росії та її майбутнього", - вважає він.

Блінкен також упевнений, що своїми діями Путін не покращує "життя російських людей".

"Він досягає протилежного ефекту, відрізаючи Росію від світу. Це втрачені можливості, це витрачання ресурсів, які могли б допомогти російському народу. У спільноті закритої інформації, яку Путін створив у Росії, ця інформація не надійде швидко, але я вірю, що це відбудеться. І росіяни мають запитати себе - чому вони втрачають так багато життів, намагаючись забрати землю, яка їм не належить", - зазначив держсекретар США.