Події

16:54 09.09.2022

Блінкен: Я цілком упевнений в успіху українців, які борються за свою батьківщину, а росіяни повинні запитати себе, чому вони воюють за землю, яка їм не належить

3 хв читати
Блінкен: Я цілком упевнений в успіху українців, які борються за свою батьківщину, а росіяни повинні запитати себе, чому вони воюють за землю, яка їм не належить

Державний секретар США Ентоні Блінкен "цілком упевнений", що українці, борючись за свою країну і своє майбутнє, зможуть вигнати російського агресора з української території, а росіяни мають запитати себе, чому вони хочуть завоювати країну, яка їм не належить.

Так у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції в штаб-квартирі НАТО після завершення зустрічі з союзниками, на якій Блінкен говорив про свій візит до Києва 8 вересня, він пояснив своє бачення ситуації на місцях, зокрема щодо контратаки, яку зараз проводять українські збройні сили.

"Ми бачимо, що контратака, яку здійснює Україна за підтримки багатьох країн, триває. Вона на ранній стадії і демонструє прогрес. Контратака сфокусована на півдні навколо Херсона, але ми також бачимо, що Україна не лише тримає лінію на Донбасі та на північному сході, а і здійснює значне просування на 45-50 км. Зараз іще зарано говорити конкретно, куди це приведе, коли й де закінчиться, але я думаю, що ми можемо сказати, що Україна просувається продумано, із сильним плануванням і робить це завдяки ресурсам, які багато хто з нас надає", - розповів він.

При цьому Блінкен вважає, що "фундаментальне пояснення" того, чому він "цілком упевнений в успіху українців у вигнанні російських агресорів, чи це на північному сході, чи на Донбасі, чи на півдні", полягає в тому, що "це батьківщина українців, не росіян". "Люди борються за свій дім, за своє майбутнє. І якщо ми можемо підрахувати вартість збройових систем, фінансові ресурси, то важко оцінити рішучість боротися за власну країну. Це безцінно", - зазначив держсекретар.

Водночас, за словами Блінкена, "багато російських військових в Україні й гадки не мають, чому вони там, деякі навіть не знали, куди їх направили".

"Ми бачимо повідомлення про те, що рівень їхньої моралі низький, і коли ти не знаєш, за що ти воюєш, то це не стабільно. Росія має значні ресурси, військові ресурси, вона діє (проти України) в жахливий невибірковий спосіб. Українці платять неймовірно високу ціну – на кону їхні життя, навіть коли вони досягають прогресу, вони платять високу ціну, але фундаментально вони борються за свою батьківщину, за своє майбутнє. А російські війська в Україні – ні. Але це, на жаль, триватиме значний період часу, оскільки в Україні перебуває значна кількість російської армії, на жаль, і це трагічно та жахливо, президент Путін демонструє, що він викине на це дуже багато людей, що матиме велику ціну для Росії та її майбутнього", - вважає він.

Блінкен також упевнений, що своїми діями Путін не покращує "життя російських людей".

"Він досягає протилежного ефекту, відрізаючи Росію від світу. Це втрачені можливості, це витрачання ресурсів, які могли б допомогти російському народу. У спільноті закритої інформації, яку Путін створив у Росії, ця інформація не надійде швидко, але я вірю, що це відбудеться. І росіяни мають запитати себе - чому вони втрачають так багато життів, намагаючись забрати землю, яка їм не належить", - зазначив держсекретар США.

Теги: #війна #росія #блінкен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:04 09.09.2022
Військові РФ масово пишуть відмови від участі у подальших бойових діях в Україні - ОК "Південь"

Військові РФ масово пишуть відмови від участі у подальших бойових діях в Україні - ОК "Південь"

14:26 09.09.2022
Блінкен: Союзники по НАТО залишаться одностайними в підтримці України, а РФ нестиме відповідальність

Блінкен: Союзники по НАТО залишаться одностайними в підтримці України, а РФ нестиме відповідальність

13:57 09.09.2022
Українські військові знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та шість БПЛА - ПС ЗСУ

Українські військові знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та шість БПЛА - ПС ЗСУ

13:11 09.09.2022
Блінкен у Брюсселі поінформує союзників із НАТО та партнерів про результати візиту до Києва

Блінкен у Брюсселі поінформує союзників із НАТО та партнерів про результати візиту до Києва

13:01 09.09.2022
Залужний подякував мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників

Залужний подякував мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників

12:57 09.09.2022
Батальйон парамедиків "Госпітальєри" провів випробування багатоцільового робота для евакуації поранених із поля бою

Батальйон парамедиків "Госпітальєри" провів випробування багатоцільового робота для евакуації поранених із поля бою

12:05 09.09.2022
У РФ залишилося менше 200 "Іскандерів" - українська розвідка

У РФ залишилося менше 200 "Іскандерів" - українська розвідка

11:22 09.09.2022
У деокупованих населених пунктах Харківщини найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими - Синєгубов

У деокупованих населених пунктах Харківщини найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими - Синєгубов

10:48 09.09.2022
У Бахмуті за добу вбито 8 осіб, ще 17 поранено, пошкоджено 20 приватних і 6 багатоповерхових будинків, немає води та електрики – голова ОВА

У Бахмуті за добу вбито 8 осіб, ще 17 поранено, пошкоджено 20 приватних і 6 багатоповерхових будинків, немає води та електрики – голова ОВА

09:35 09.09.2022
Під час розчищення території заводу ім. Ілліча в окупованому Маріуполі підірвалися 4 місцеві жителі

Під час розчищення території заводу ім. Ілліча в окупованому Маріуполі підірвалися 4 місцеві жителі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому"

Коло країн, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися - Зеленський

Польща зосередиться на вирішенні питання зі скороченням черг на українсько-польському кордоні - Зеленський

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова 10 постраждалих, зокрема діти - Терехов

Спрощений візовий режим для РФ припиняє діяти з 12 вересня

ОСТАННЄ

Росія перешкоджає доступу до українських військовополонених – глава місії ООН

"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому"

Гроссі закликав створити безпечну зону на ЗАЕС негайно через нові ризики НС

У ДСНС просять поставитися з розумінням до повідомлень на смартфонах: після тестування їх надсилатимуть лише в разі реальної загрози

Кількість постраждалих унаслідок денного ворожого обстрілу Харкова зросла до 14 осіб - Синєгубов

Коло країн, які обмежують в'їзд громадянам РФ, має розширюватися - Зеленський

Зеленський про розслідування НАБУ щодо можливого присвоєння гумдопомоги керівництвом Запорізької області: Хотів би почути, хто винен і що сталося

Латвія допоможе Україні у відновленні - президент

Столтенберг: Ми вже говоримо з оборонною промисловістю щодо нарощення виробництва для подальшої допомоги Україні та поповнення власних запасів

Польща зосередиться на вирішенні питання зі скороченням черг на українсько-польському кордоні - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА