Події

14:52 09.09.2022

ДБР проводить фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії

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ДБР проводить фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії

Державне бюро розслідувань розпочало фільтраційні заходи для запобігання підривній діяльності у деокупованій Балаклії Харківської області.

"Після звільнення Збройними Силами України міста Балаклія Харківської області співробітники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – запобігання підривній діяльності росіян та їхніх посібників", - йдеться у повідомленні ДБР у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що співробітники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію про осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може загрожувати національній безпеці.

"ДБР неодноразово зазначало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності", - зазначається у повідомленні.

 

Теги: #дбр #балаклія

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