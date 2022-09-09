ДБР проводить фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії

Державне бюро розслідувань розпочало фільтраційні заходи для запобігання підривній діяльності у деокупованій Балаклії Харківської області.

"Після звільнення Збройними Силами України міста Балаклія Харківської області співробітники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів – запобігання підривній діяльності росіян та їхніх посібників", - йдеться у повідомленні ДБР у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що співробітники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію про осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може загрожувати національній безпеці.

"ДБР неодноразово зазначало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності", - зазначається у повідомленні.