Блінкен у Брюсселі поінформує союзників із НАТО та партнерів про результати візиту до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі поінформує союзників з НАТО та партнерів про результати візиту до Києва.

Про це він сказав журналістам на шляху до Брюсселя, йдеться у тексті повідомлення, поширеного у п'ятницю Держдепом.

За словами Блінкена, його візит до України був "багато в чому значущим, оскільки збігся з початком контрнаступу, який Україна веде з метою звільнення земель, захоплених російськими військами внаслідок агресії Росії проти України".

"Вчора у нас була можливість безпосередньо почути від президента Зеленського та його команди про стан їхніх зусиль у цьому контрнаступі, і я мав можливість поділитися з ним та його командою (інформацією) про додаткову суттєву допомогу, яку Сполучені Штати надають у сфері безпеки і найближчим часом час, і в більш довгостроковій перспективі - про додаткові 2,8 мільярда доларів. Ця допомога у поєднанні з надзвичайною мужністю та стійкістю українських військ та українського народу стала запорукою успіху українців, які відкидають росіян назад", - розповів держсекретар журналістам.

Крім того, він "від імені президента Байдена та американського народу" сказав президенту Зеленському, що "ми з Україною". "Ми сьогодні з Україною. Ми будемо з Україною завтра і стільки часу, скільки буде потрібно, щоб впоратися з агресією Росії. І я повертаюся, знову ж таки, дуже впевнений у майбутньому України, бо українці виборюють свою Батьківщину. Це їхня батьківщина, а не Росія", - наголосив Блінкен.

Говорячи про майбутній візит у Брюсселі, держсекретар зазначив, що він матиме можливість у Брюсселі "розповісти союзникам із НАТО та іншим партнерам про те, з чим він ознайомився в Україні, і попрацювати з ними з низки питань, які хвилюють усіх, починаючи з ситуації у Запоріжжі та навколо нього, де Росія під час своєї агресії захопила ядерний об'єкт, що викликає у багатьох із нас серйозне занепокоєння; переконатися, що продукти харчування, які мають бути вивезені з України після того, як їх було заблоковано Росією, - переконатися, що досягнута домовленість зберігається". Іншими питаннями для обговорення він назвав підтримку України у сфері безпеки, економічну, гуманітарну підтримку, довгострокові потреби у реконструкції. "Все це буде частиною порядку денного в Брюсселі", - резюмував Блінкен.

"Але, нарешті, найважливіша причина, через яку ми перебуваємо в Брюсселі, полягає в тому, що досі нам так добре вдавалася наша єдність - єдність мети, єдність дій. Коли йдеться про те, щоб допомогти Україні захистити себе, коли йдеться про те, щоб на Росію чинився значний тиск, щоб вона припинила цю агресію, коли йдеться про те, щоб наш власний Північноатлантичний альянс був настільки сильним та рішучим, наскільки це можливо, щоб стримувати будь-яку додаткову російську агресію, я гадаю, ви ще раз побачите цю єдність у дії. І я впевнений, що, ґрунтуючись на кожній розмові, яка в мене була, це продовжуватиметься", - додав держсекретар США.