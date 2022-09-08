На полігоні під Києвом пройшли випробування робота для евакуації поранених із поля бою

Багатоцільового робота THeMIS, який був привезений в Україну п'ятим президентом, народним депутатом Петром Порошенком (фракція "Євросолідарність") для евакуації поранених з поля бою для реалізації проєкту "Журавель", випробували на полігоні під Києвом, повідомляє пресслужба "Євросолідарності" у четвер.

"Унікальну новітню машину, що виробляється в Естонії для армій країн-членів НАТО, привіз в Україну Петро Порошенко. Спільно із батальйоном парамедиків "Госпітальєри" розпочато проєкт "Журавель". Назвали його на згадку про морпіха Ярослава Журавля, який у 2020 році був тяжко поранений і загинув на Донеччині, не дочекавшись допомоги", - йдеться у повідомленні.

У ньому зазначається, що за легендою проведених навчань військовий підрозділ виходить на бойове завдання, потрапляє в засідку та отримує пораненого бійця, який потребує евакуації під обстрілом.

"Керівник групи медиків дає наказ групі вийти на евакуацію. У небо здіймається дрон для пошуку пораненого і координації руху робота. Після отриманих даних оператор робота відправляє його на допомогу бійцям. Пораненого вантажать на платформу безпілотного робота, який привозить його у безпечне місце. Поранений отримує першу допомогу, його забирає евакуаційний автомобіль", - наголошують у політсилі.

За словами засновниці батальйону "Госпітальєри", медика-добровольця, народного депутата від "Євросолідарності" Яни Зінкевич, така техніка "справді дає можливість рятувати життя українських воїнів на полі бою".

"Я хотіла б подякувати Естонії за розробку. Подякувати Петру Олексійовичу за покупку, за наше партнерство. Тому що це обладнання дозволить нам рятувати життя. Ми будемо його ще доброньовувати, робити додаткове маскування. Я сподіваюся, що вже найближчим часом ми зможемо проводити перші евакуації", – наголосила Зінкевич.

Петро Порошенко також подякував Естонії за допомогу українському народу.

У свою чергу посол Естонії в Україні Каймо Кууск, який був присутнім під час випробувань, зазначив, що для Естонії дуже важливо допомогти Україні перемогти в цій війні.

"Ми раді допомогти вам, допомогти "Госпітальєрам" і надати вкрай важливі новітні технології", – наголосив він.

Порошенко розповів, що під час візиту до Естонії колишні військовослужбовці, генерали естонської армії продемонстрували йому можливості бойового робота.

"Він пристосований для протитанкової боротьби, для боротьби із застосуванням 30-ти мм автоматичної гармати, для проведення розвідувальних операцій з радарами, камерами. Але пам’ятаючи слово, яке ми дали Сергію Журавлю, батькові Ярослава Журавля, який загинув на війні, я подумав, щоб ми запровадили спеціальний проект евакуації з поля бою. Я не бачу кращого підрозділу, який це може здійснити, ніж "Госпітальєри". Бо на сьогоднішній день "Госпітальєрами" врятовано вже більше 5 600 українських воїнів – низький уклін їм за це", – наголосив п'ятий президент.

"Ми розпочинаємо ще один проєкт. Найближчим часом в Україну прибуде броньований Pinzgauer, який також виконуватиме функцію евакуації та швидкої допомоги пораненим на полі бою із застосуванням броні", – додав він.