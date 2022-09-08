Унаслідок обстрілу центру Бахмута одна людина загинула і ще четверо поранені

Російські окупанти у четвер, 8 вересня, здійснили масований обстріл із реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини Бахмута Донецької області, одна людина загинула і ще четверо пораненч, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 8 вересня 2022 року окупаційні війська РФ здійснили масований обстріл із реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини м. Бахмут Донецької області. Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий житель загинув, ще четверо дістали поранень", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Окрім цього, ворожа армія з артилерії обстріляла смт Нью-Йорк, внаслідок чого біля власного будинку загинула жінка.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).