Події

15:55 08.09.2022

Унаслідок обстрілу центру Бахмута одна людина загинула і ще четверо поранені

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Унаслідок обстрілу центру Бахмута одна людина загинула і ще четверо поранені

Російські окупанти у четвер, 8 вересня, здійснили масований обстріл із реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини Бахмута Донецької області, одна людина загинула і ще четверо пораненч, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 8 вересня 2022 року окупаційні війська РФ здійснили масований обстріл із реактивної системи залпового вогню "Ураган" та мінометів центральної частини м. Бахмут Донецької області. Снаряди загарбників влучили у приватні будинки, магазини, АЗС та багатоповерхівки. Один місцевий житель загинув, ще четверо дістали поранень", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Окрім цього, ворожа армія з артилерії обстріляла смт Нью-Йорк, внаслідок чого біля власного будинку загинула жінка.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Теги: #обстріл #бахмут

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