РФ вбила 4 членів екіпажу MJ Pinar в одеському порту та пошкодило судно - АМПУ

Росія ввечері у вівторок вдарила балістикою по Одеському порту, загинуло 4 моряки суховантажного судна MJ Pinar під прапором Барбадосу, поранений працівник лоцманської компанії, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) у Facebook.

За її даними, судно завантажувалося пшеницею, воно, а також інфраструктура порту пошкоджено ракетним ударом.

Пізніше АМПУ прибрало цей пост з мережі.

Джерело: https://www.facebook.com/share/15Mkdy1Aou/