Генштаб ЗСУ: Російські війська продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права на окупованих територіях України

Російська армія продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У Куп'янську Харківської області загарбники незаконно тримають близько 40 осіб місцевих громадян у місцевому відділенні поліції. З приватного сектору населеного пункту Козацьке на Херсонщині примусово виселяють місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що також фіксуються випадки розміщення російського озброєння та військової техніки у подвір’ях навчальних закладів.