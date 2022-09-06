Російські окупанти посилюють репресії проти мешканців Енергодару

У тимчасово окупованому Енергодарі посилюються фільтраційні заходи та репресії щодо місцевого населення, окупаційна влада не змогла досягти мінімального рівня лояльності та широко застосовує викрадення та шантаж, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Для проведення фільтраційних заходів до міста додатково прибув спеціальний підрозділ росгвардії. За допомогою колаборантів складаються списки "неблагонадійних", до яких вносять колишніх військових, ветеранів АТО, співробітників силових структур, активістів і просто громадян з проукраїнською позицією. Затримані мешканці міста та полонені військовослужбовці ЗСУ утримуються в переобладнаних під катувальні приміщення місцевого відділу МВС та міського суду", - сказано в повідомленні.

У розвідці наголосили, що постійні погрози змушують людей масово виїжджати з міста на підконтрольну Україні територію. Офіційно це заборонено, проте безпосередньо на ворожих блокпостах питання вирішується за допомогою хабарів.

"У деяких місцях "оплата" сягає 5-7 тисяч доларів. При цьому більшість доріг навколо міста і берег Каховського водосховища заміновано", - додали в ГУР.

Також відомо, що поранених окупантів розміщують у місцевому пологовому будинку. "Надалі планується видати їм цивільний одяг та залучити у виробництві пропагандистських сюжетів для російських ЗМІ про "поранених цивільних у результаті обстрілів ЗС України", - повідомили у розвідці.