Події

14:58 06.09.2022

Єлизавета II призначила Ліз Трасс прем'єром Великої Британії - ЗМІ

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Єлизавета II призначила Ліз Трасс прем'єром Великої Британії - ЗМІ

Королева Великої Британії Єлизавета II у вівторок у замку Балморал (Шотландія) призначила Ліз Трасс прем'єр-міністром та доручила їй сформувати новий уряд, передає телеканал Sky News.

Трасс стала 15-м прем'єром, якого призначила Єлизавета ІІ. Вона третя жінка, яка обійняла цю посаду за всю історію Великої Британії.

Після прийому у королеви Трасс вирушить до резиденції на Даунінг-стріт, де приблизно о 16:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) очікується її перший виступ на посаді прем'єр-міністра.

Теги: #королева #велика_британія #ліз_трасс

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