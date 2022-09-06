Єлизавета II призначила Ліз Трасс прем'єром Великої Британії - ЗМІ

Королева Великої Британії Єлизавета II у вівторок у замку Балморал (Шотландія) призначила Ліз Трасс прем'єр-міністром та доручила їй сформувати новий уряд, передає телеканал Sky News.

Трасс стала 15-м прем'єром, якого призначила Єлизавета ІІ. Вона третя жінка, яка обійняла цю посаду за всю історію Великої Британії.

Після прийому у королеви Трасс вирушить до резиденції на Даунінг-стріт, де приблизно о 16:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом) очікується її перший виступ на посаді прем'єр-міністра.