Події

07:35 06.09.2022

Понад 2 млн тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

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Понад 2 млн тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

Спільний координаційний центр (СКЦ) дозволив шести суднам вийти у вівторок із українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє ООН.

"СКЦ санкціонував вихід шести суден, які перевозять загалом 87 442 тонни зерна та інших продуктів харчування в рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні.

В ООН уточнили, що судна Irmgard (27,5 тис. тонн пшениці та 7 179 тонн кукурудзи) і New Levant (26,5 тис. тонн пшениці) попрямують до Туреччини, а судно Queen Sara (11 тис. тонн кукурудзи) - до Єгипту. Судно Vitis доставить до Італії 5,8 тис. тонн олії, Ocmis Adventure вирушить до Греції із 4 862 тонн кукурудзи, а судно Oris Princess - до Ізраїлю з 4 510 тонн соняшникового шроту.

"Станом на 5 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 2 125 530 тонн. Загалом нині було дозволено рух 197 суден - 107, що прибувають в українські порти і 90 - виходять із них", - зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що понад 1,5 млн тонн українського продовольства було експортовано в серпні в рамках Чорноморської зернової ініціативи.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна із трьох українських портів – "Чорноморська", Одеси та "Південного".

 

 

Теги: #зерно #оон #україна

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