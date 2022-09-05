Події

16:27 05.09.2022

Благодійна платформа UNITED24 за 4 місяці зібрала для України понад $180 млн

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Благодійна платформа UNITED24 за 4 місяці зібрала для України понад $180 млн

Загальна сума благодійних внесків через платформу UNITED24 з початку її запуску чотири місяці тому перевищила $180 млн, зокрема в серпні через неї було зібрано $14 млн, повідомило Міністерство цифрової трансформації України в понеділок.

"Усі зібрані кошти йдуть на рахунки НБУ, Міністерства оборони, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства інфраструктури. Завдяки вашим донатам уже закупили потужні дрони-розвідники, медичне обладнання для медиків та багато іншого", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі Мінцифри.

Згідно з ним, за зібрані кошти було придбано 739 дронів для "армії дронів", 82 реанімобілі та 18 карет швидкої допомоги, п'ять неонатальних апаратів штучної вентиляції легень, 15 наркозно-дихальних апаратів і 24 операційні столи.

Водночас відомство зазначило, що до ініціативи приєдналися зірки світового масштабу, небайдужі люди та громадяни понад 110 країн світу.

Серед п’ятірки країн-донорів Мінцифри відзначило США, Німеччину, Францію, Велику Британію та Канаду.

Як повідомлялося, 5 травня президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск Глобальної ініціативи UNITED24 – плану відновлення та розвитку України, який фінансуватиметься зі спеціального фонду, що акумулює та перерозподіляє кошти. Одним із елементів фонду стала фандрейзингова онлайн-платформа UNITED24. Уряд оцінює необхідні розміри фонду у $750 млрд, приблизно половину з яких передбачається профінансувати за рахунок репарацій або інших видів компенсацій від Росії.

Теги: #united24

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