Подоляк закликав жителів окупованих територій підготуватися до деокупації

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк закликав жителів окупованих територій облаштувати укриття, створити запаси води та зарядити павербанки.

"Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки", - написав він у понеділок у твіттері.