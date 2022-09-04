Над Високопіллям Херсонської області піднято український прапор

Український прапор піднятий над смт Високопілля Бериславського району Херсонської області у неділю, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні", - написав Тимошенко у фейсбуці в неділю, проілюструвавши повідомлення світлиною встановлення державного прапора України на даху будівлі, що височіє над навколишньою забудовою.

Високопілля було окуповане російськими військами із 16 березня. З 26 червня до селища підійшли українські війська, відтоді поряд із ним проходила лінія фронту.