Події

19:07 04.09.2022

Після вечірнього ворожого обстрілу Харкова двоє людей госпіталізовано, пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку

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Після вечірнього ворожого обстрілу Харкова двоє людей госпіталізовано, пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку

Двоє мирних мешканців Харкова отримали поранення та госпіталізовані внаслідок удару, завданого російськими окупаційними військами по Холодногірському та Новобаварському районах Харкова в неділю ввечері, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Наразі медики госпіталізували 2 особи, стан постраждалих - середній", - написав Синєгубов у телеграмі.

Він закликав жителів регіону наскільки можна не покидати укриттів. "До уваги жителів міста Харкова та області: максимально перебувайте в укриттях!", - написав Синєгубов

Зі свого боку, міський голова Ігор Терехов повідомив, що в Новобаварському районі під ворожий удар потрапив приватний сектор. "Пошкоджено кілька приватних будинків і багатоповерхівку неподалік", - написав він у телеграмі.

 

Теги: #харків #постраждалі #обстріл

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