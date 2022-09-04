Події

12:56 04.09.2022

Унаслідок ворожого обстрілу Очакова в місті зруйновано елеватор і пошкоджено десятки будинків, знищено кілька тисяч тонн зерна – мерія

1 хв читати

Унаслідок обстрілу російськими окупантами Очакова (Миколаївська обл.) в неділю вранці в місті був зруйнований елеватор, десятки житлових будинків зазнали пошкоджень, також були знищені кілька тисяч тонн зерна, повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.

"В Очакові цей ранок виявився зовсім не добрим. Зруйновано елеватор, знищено кілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджені десятки будинків", - сказав Васьков у відеозверненні в неділю.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу міста ніхто не постраждав.

"Якщо агресор думає, що нас це зупинить – він помиляється. Все буде добре, все буде Україна", - підсумував він.

Як повідомлялося, вранці 4 вересня, о 06:02, російські окупанти обстріляли м.Очаків внаслідок чого було влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.

 

Теги: #очаков #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:06 04.09.2022
Унаслідок обстрілу Миколаївської області окупантами в суботу загинула дитина, ще 5 людей дістали поранень, пошкоджені житлові будинки, лікарні і музей - Кім

Унаслідок обстрілу Миколаївської області окупантами в суботу загинула дитина, ще 5 людей дістали поранень, пошкоджені житлові будинки, лікарні і музей - Кім

11:27 30.08.2022
На Миколаївщині не більше ніж 5% навчальних закладів працюватимуть в офлайн-форматі – голова ОВА Кім

На Миколаївщині не більше ніж 5% навчальних закладів працюватимуть в офлайн-форматі – голова ОВА Кім

15:57 29.08.2022
Росіяни сильно обстрілюють центр Миколаєва – голова ОВА

Росіяни сильно обстрілюють центр Миколаєва – голова ОВА

14:34 27.08.2022
Кабмін скасував узгодження призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації Миколаївської області

Кабмін скасував узгодження призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації Миколаївської області

11:44 27.08.2022
У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одна поранена

У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і одна поранена

11:28 27.08.2022
СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва

СБУ затримала російського агента, який "наводив" ракетні удари по школах Миколаєва

17:13 24.08.2022
Арахамія просить скасувати рішення про призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації

Арахамія просить скасувати рішення про призначення Омельчука головою Миколаївської райдержадміністрації

12:54 23.08.2022
На Миколаївщині через війну не працює 12 найбільших підприємств – голова ОВА

На Миколаївщині через війну не працює 12 найбільших підприємств – голова ОВА

08:59 22.08.2022
Окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на понеділок

Окупанти знову обстріляли Миколаїв у ніч на понеділок

21:26 21.08.2022
У результаті обстрілу в неділю ввечері росіянами Баштанки на Миколаївщині виникла пожежа двоповерхового житлового будинку

У результаті обстрілу в неділю ввечері росіянами Баштанки на Миколаївщині виникла пожежа двоповерхового житлового будинку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу Миколаївської області окупантами в суботу загинула дитина, ще 5 людей дістали поранень, пошкоджені житлові будинки, лікарні і музей - Кім

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 382 дитини, 740 – поранено

За минулу добу РФ втратила в Україні 450 осіб, 15 танків, 27 бойових машин

ЗС України відбили ворожі атаки поблизу населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське

У Харкові зафіксовано два прильоти

ОСТАННЄ

Щодо обстрілу Миколаєва, Вознесенська й Очакова 4 вересня розпочато слідство, інформація про постраждалих уточнюється - Офіс генпрокурора

Площа пожеж на півночі Казахстану перевищила 40 тис. га, одна людина загинула - МНС

Міноборони Азербайджану заявляє про обстріл своїх позицій із боку ЗС Вірменії на азербайджансько-вірменському кордоні

Нічний ракетний удар по Харкову було завдано з території Бєлгородської області - прокуратура

Масштабна пожежа, що виникла в Харкові внаслідок нічного ракетного удару, локалізована, триває її ліквідація - ДСНС

Українські військові збили ворожу ракету в районі Кривого Рогу – ПК "Схід"

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТНІ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 382 дитини, 740 – поранено

За добу на Харківщині одна людина загинула, ще дві поранені

За минулу добу РФ втратила в Україні 450 осіб, 15 танків, 27 бойових машин

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА