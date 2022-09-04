Унаслідок ворожого обстрілу Очакова в місті зруйновано елеватор і пошкоджено десятки будинків, знищено кілька тисяч тонн зерна – мерія

Унаслідок обстрілу російськими окупантами Очакова (Миколаївська обл.) в неділю вранці в місті був зруйнований елеватор, десятки житлових будинків зазнали пошкоджень, також були знищені кілька тисяч тонн зерна, повідомив заступник міського голови Очакова Олексій Васьков.

"В Очакові цей ранок виявився зовсім не добрим. Зруйновано елеватор, знищено кілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджені десятки будинків", - сказав Васьков у відеозверненні в неділю.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу міста ніхто не постраждав.

"Якщо агресор думає, що нас це зупинить – він помиляється. Все буде добре, все буде Україна", - підсумував він.

Як повідомлялося, вранці 4 вересня, о 06:02, російські окупанти обстріляли м.Очаків внаслідок чого було влучання в об'єкт цивільної інфраструктури.