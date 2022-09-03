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12:05 03.09.2022

До суду направлено обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який керував операцією захоплення Києва

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До суду направлено обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який керував операцією захоплення Києва

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який брав участь в організації вторгнення підпорядкованих підрозділів на територію північних областей України, а також керував військовою операцією під час спроби захоплення території Київської області із західного напрямку.

Як повідомляє Нацполіція України, під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чиновник російської армії 24 лютого віддав наказ на вторгнення на територію України підлеглому особовому складу, який на той час перебував на території Білорусі.

"Встановлено, що в березні 2022 року генерал проживав в селі Здвижівка Бучанського району і з захопленого загарбниками дитячого садка керував бойовими діями. Також у селі Катюжанка він вручав російським військовим державні нагороди для підвищення їхнього морально-психологічного стану. Вторгнення російських загарбників на територію України супроводжувалося окупацією населених пунктів, бомбардуванням цивільних об'єктів. Це призвело до загибелі мирного населення, зокрема дітей", - йдеться в повідомленні.

Високопосадовець російської армії звинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та плануванні, підготовці, розв'язанні та веденні агресивної війни (ч.3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).

Департамент захисту інтересів суспільства та держави Національної поліції України здійснював оперативний супровід у кримінальному провадженні.

Теги: #суд #генерал #зс_рф

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