До суду направлено обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який керував операцією захоплення Києва

Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який брав участь в організації вторгнення підпорядкованих підрозділів на територію північних областей України, а також керував військовою операцією під час спроби захоплення території Київської області із західного напрямку.

Як повідомляє Нацполіція України, під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чиновник російської армії 24 лютого віддав наказ на вторгнення на територію України підлеглому особовому складу, який на той час перебував на території Білорусі.

"Встановлено, що в березні 2022 року генерал проживав в селі Здвижівка Бучанського району і з захопленого загарбниками дитячого садка керував бойовими діями. Також у селі Катюжанка він вручав російським військовим державні нагороди для підвищення їхнього морально-психологічного стану. Вторгнення російських загарбників на територію України супроводжувалося окупацією населених пунктів, бомбардуванням цивільних об'єктів. Це призвело до загибелі мирного населення, зокрема дітей", - йдеться в повідомленні.

Високопосадовець російської армії звинувачується у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та плануванні, підготовці, розв'язанні та веденні агресивної війни (ч.3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України).

Департамент захисту інтересів суспільства та держави Національної поліції України здійснював оперативний супровід у кримінальному провадженні.