МАГАТЕ залишило шість фахівців на ЗАЕС, з наступного тижня їх залишиться двоє

Міжнародне агентство з атомної енергії залишило на окупованій російськими військами Запорізькій атомній станції шість представників, із наступного тижня їх залишиться двоє, повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Четверо повернуться наступного тижня. Двоє людей залишаться. Обидві сторони домовилися про це", – сказав Гроссі на пресконференції у Відні в п'ятницю ввечері.

Він підтвердив, що МАГАТЕ встановлює свою постійну присутність на ЗАЕС.

"Ми встановлюємо нашу постійну присутність на місці, цього разу з двома нашими експертами, з якими ми продовжуватимемо роботу. Агентству було важливо перебувати там постійно", – зазначив Гроссі.

"Якщо щось трапиться або відбуватимуться якісь обмеження, вони повідомлятимуть про це", - додав він.

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ у складі 14 осіб 1 вересня відвідала ЗАЕС, після чого голова агентства Рафаель Гроссі та частина інспекторів залишили станцію.