Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу

Фінська влада в четвер ухвалила рішення про надання Україні нового, вже восьмого пакета військової допомоги, йдеться у повідомленні оборонного відомства Фінляндії.

"1 вересня 2022 року президент республіки на підставі пропозиції уряду ухвалив рішення про те, що Фінляндія направить в Україну додаткове військове обладнання. Це вже восьме постачання військової допомоги з Фінляндії до України", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що з метою забезпечення безперешкодної доставки допомоги адресату подальша інформація про зміст, спосіб і терміни надання допомоги не розголошується.

"Додаткова допомога Фінляндії враховувала і потреби України, і стан ресурсів Сил оборони", - наголошують у відомстві.

При цьому у фінському Міноборони не уточнюють загальну вартість нового пакета додаткової військової допомоги Україні, проте, за інформацією агентства Reuters, вона становить близько 8,3 млн євро.