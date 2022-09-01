Події

13:59 01.09.2022

60% шкіл, 70% вишів та 85% профтехів мають укриття - Міносвіти

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60% шкіл, 70% вишів та 85% профтехів мають укриття - Міносвіти

Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко повідомив, що наразі 60% шкіл, 70% вишів та 85% професійно-технічних закладів мають укриття.

"85% професійно-технічних закладів освіти мають укриття, приблизно 70% закладів вищої освіти мають укриття й у школах цей показник досяг уже 60%", - сказав він на брифінгу у четвер.

Заступник міністра наголосив, що щодня ситуація покращується і нові заклади освіти досягають необхідного рівня безпеки для офлайн навчання.

Теги: #укриття #навчальні

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