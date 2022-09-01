60% шкіл, 70% вишів та 85% профтехів мають укриття - Міносвіти

Перший заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко повідомив, що наразі 60% шкіл, 70% вишів та 85% професійно-технічних закладів мають укриття.

"85% професійно-технічних закладів освіти мають укриття, приблизно 70% закладів вищої освіти мають укриття й у школах цей показник досяг уже 60%", - сказав він на брифінгу у четвер.

Заступник міністра наголосив, що щодня ситуація покращується і нові заклади освіти досягають необхідного рівня безпеки для офлайн навчання.