В Україні буде створено мережу регіональних представництв уповноваженого з питань зниклих безвісти

В Україні буде створено мережу регіональних представництв уповноваженого з питань зниклих безвісти, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відтепер українці, що втратили зв’язок з рідними через війну, зможуть звернутися по допомогу безпосередньо за місцем проживання. Майже у всіх областях відкриються представництва Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що розширивши команду, відомство зможе оптимізувати та прискорити роботу.