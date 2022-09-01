Події

09:39 01.09.2022

В Україні буде створено мережу регіональних представництв уповноваженого з питань зниклих безвісти

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В Україні буде створено мережу регіональних представництв уповноваженого з питань зниклих безвісти, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Відтепер українці, що втратили зв’язок з рідними через війну, зможуть звернутися по допомогу безпосередньо за місцем проживання. Майже у всіх областях відкриються представництва Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що розширивши команду, відомство зможе оптимізувати та прискорити роботу.

Теги: #представництва #зникли_безвісти

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