Мовний омбудсмен Івановська: Наше представництво в регіонах потрібно посилювати

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає за необхідне посилювати представництва мовного омбудсмена в регіонах.

"Я на цій посаді задля того, щоб українська справа розвивалась, щоб інституція зміцнювалась. Сподіваюсь, що ті напрацювання, які у вас були з Секретаріатом, будуть продовжуватися. Наше представництво в регіонах потрібно посилювати, і я дуже сподіваюсь, що ви, представники громадських організацій, підставите своє плече допомоги. Тільки через співпрацю, взаємодію, взаємодопомогу можна вийти на бажаний результат", - йдеться в повідомленні Секретаріату мовного омбудсмена за результатами зустрічі з представниками спільноти "Мова об’єднує".

Зазначається, що сторони обговорили широке коло питань, пов’язаних із реалізацією державної мовної політики та зміцненням позицій української мови у всіх сферах суспільного життя.

Зокрема, йшлося про: посилення спільного контролю за дотриманням закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної"; захист прав громадян на отримання інформації та послуг державною мовою; розвиток мережі безоплатних курсів з вивчення та вдосконалення української мови; підтримку громадян України за кордоном у збереженні мовної ідентичності; залучення волонтерів до спільного моніторингу виявлення порушень мовного законодавства; реалізацію спільних ініціатив, спрямованих на утвердження української мови в освіті, культурі, медіа, цифровому середовищі та сфері послуг.

Уповноважена також наголосила на важливості постійного діалогу з громадянським суспільством як необхідної умови ефективної мовної політики.