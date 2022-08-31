Події

15:40 31.08.2022

Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя – "Енергоатом"

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Місія МАГАТЕ прибула до Запоріжжя – "Енергоатом"

Місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Сьогодні, 31 серпня, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя", - йдеться у телеграм-каналі "Енергоатому" у середу.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко в середу зранку повідомив, що місія МАГАТЕ попрямувала на окуповану російськими військами Запорізьку атомну станцію. У вівторок гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

Відстань від Запоріжжя до Енергодару, де розташована ЗАЕС, становить близько 120 км.

Теги: #запоріжжя #магате

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